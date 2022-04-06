Dongfeng Honda, Kaput Kusurları Nedeniyle Bazı Araçları Geri Çağırdı - Son Dakika

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'ne göre 2 Nisan'da başlayan geri çağırma, 12 Ekim 2021 ila 26 Şubat 2022 tarihleri arasında üretilen Elysion çok amaçlı araçları kapsıyor. İdareye göre, araçlarda bulunan bir perçinleme hatası, kaput desteklerinin aniden kırılmasına ve potansiyel güvenlik tehlikeleri oluşturmasına neden olabilir. Wuhan merkezli otomobil üreticisi, arızalı parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.