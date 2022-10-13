DONGGALA, 13 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Sulawesi ilinin Donggala bölgesindeki Talaga köyünde bir işçi Hindistan cevizi yüklü bir el arabasını itiyor, 12 Ekim 2022. (Fotoğraf: Opan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Hindistan Cevizi Hasadı - Son Dakika
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