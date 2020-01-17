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Donis Avdijaj'ın yeni adresi belli oldu
6 saat önce
Edinburgh Evening News'in haberine göre, Hearts Kosovalı sol kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ı transfer etmek istiyor.
Edinburgh Evening News'in haberine göre, Hearts Kosovalı sol kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ı transfer etmek istiyor.
Trabzonspor'un gözden çıkardığı ve kendisine transferi için izin verilen 23 yaşındaki Donis Avdijaj İskoç ekibinle anlaşmak üzere. Donis Advijaj bu sezon başında Schalke 04'den Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu. (Karadeniz Gazete)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:31
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