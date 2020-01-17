Donis Avdijaj'ın yeni adresi belli oldu

Edinburgh Evening News'in haberine göre, Hearts Kosovalı sol kanat oyuncusu Donis Avdijaj'ı transfer etmek istiyor.



Trabzonspor'un gözden çıkardığı ve kendisine transferi için izin verilen 23 yaşındaki Donis Avdijaj İskoç ekibinle anlaşmak üzere. Donis Advijaj bu sezon başında Schalke 04'den Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu. (Karadeniz Gazete)



