Son Dakika Haberleri: Donis Avdijaj Trabzon'da
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Donis Avdijaj Trabzon'da

1 saat önce

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.

Donis Avdijaj Trabzon'da, System.String[]
Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarakta oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor. Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giydi.
(Gökmen Şahin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Trabzon, Güncel
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