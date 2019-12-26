Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor - Son Dakika Dünya

Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor

6 saat önce

Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.

Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor, System.String[]

Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.


Yönetmen Christof Loy bu klasik yapıtı ele alırken olağan klişelerden ziyade karakterlerin karmaşıklığına odaklanıyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:42 
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