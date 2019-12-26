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Donizetti'nin nükteli komedisi 'Don Pasquale' Zürih'i hayran bırakıyor
6 saat önce
Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.
Melankolik bir dokunuşla romantik entrikaların muzip komedisi: Donizetti'nin Don Pasquale'si, başrollerde Julie Fuchs ve Johannes Martin Kranzle ile Zürih Operası'na dönüyor.
Yönetmen Christof Loy bu klasik yapıtı ele alırken olağan klişelerden ziyade karakterlerin karmaşıklığına odaklanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:42
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