Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı

16.04.2021 10:06
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i isyan ettiren "Cinsel ilişki partileri" konusu gündeme bomba gibi düştü. Bu haber öncesinde kulüp televizyonunda futbolcuları topa tutan Cengiz'in kastettiği grupta birçok yerli ve yabancı futbolcu var. Bu partilerin başlıca müdavimlerinin Ryan Babel ve Ömer Bayram olduğu iddia edildi.

Sarı-Kırmızılılar'da sular durulmuyor. Birkaç gün önce kulüp televizyonunda, "Şerefleriyle haysiyetleriyle oynasınlar, işin eğlencesindeler, kendilerini vermiyolar" sözleriyle futbolculara yüklenen Mustafa Cengiz'in, bunun ardından "Cinsel ilişki partisinden gücü kalmıyor" Donk'a yönelik konuştuğu hakkında haber yapılmıştı. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberinde, başka futbolcuların da eğlenceye katıldığı belirtilmişti. Dindar imzasıyla yapılan konuyla ilgili ikinci haberde, "İşte partilerin müdavimleri" başlığı kullanıldı ve isimler verildi.

"GENÇ İSİMLER DE YER ALIYOR"

Dindar'ın haberinde şu ifadeler yer alıyor; Partilerin müdavimleri arasında Ryan Babel ile Ömer Bayram'ın bulunduğu zaman zaman başka futbolcuların da bu eğlencelere katıldığı ortaya çıktı. Özellikle genç isimlerin de bu gecelerde yer alması yönetimde ciddi rahatsızlık yarattı.

DONK, LEMİNA VE BABEL

Hatırlanacağı gibi geçen sezon Beşiktaş'a kaybedilen derbiden sonra yine Babel, Donk ve Lemina'nın dansözlerle çekilen eğlence görüntüleri olay olmuştu. Taraftarlar ve camia bu üçlüye ciddi tepki koymuştu.

RADİKAL KARARLAR ALINACAK

Bu arada takımdaki bazı isimlerin performanslarının geldiği günden sonra ciddi düşüşe geçmesinde de yine takımdaki bu disiplinsizliğin ve partilerin etkisi olduğu bildirildi. Yerli ve yabancı isimlerin bu umursamaz tavrı Başkan Mustafa Cengiz'in kulağına giderken, Florya'ya bu futbolcularla ilgili radikal kararların alınması yönünde mesaj iletildi.

Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı - Son Dakika Spor


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