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Donk: iyi oynadık ve iyi bir mücadele sergiledik

49 dakika önce

"Skoru değiştirme adına şanssızdık""Galatasaray her zaman agresif ve atak oynamaya çalışacaktır" Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER / - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk, maç sonrasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Donk: iyi oynadık ve iyi bir mücadele sergiledik, System.String[]

"Skoru değiştirme adına şanssızdık"
"Galatasaray her zaman agresif ve atak oynamaya çalışacaktır"


Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER/ - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk, maç sonrasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
PSG karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Donk, "İyi oynadık. 7 saniye içerisinde her şey gelişti ve golü yedik, pozisyona fazla odaklanamadık. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi, sadece 7 saniye odaklanamadığınızda kalenizde bir anda gol görebiliyorsunuz. Maçta agresiftik ve Galatasaray için iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.
"SKORU DEĞİŞTİRME ADINA ŞANSSIZDIK"
Gol bulma konusundaki problemlerini çözmeleri gerektiğini vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Kaliteli bir takımla karşılaştık. Skoru değiştirme adına şanssızdık. Gol atma konusunda sıkıntı çektik ve bu eksiği kapatmaya odaklanmamız gerekiyor. Umarım bu problemi önümüzdeki maçlarda çözeriz" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY HER ZAMAN AGRESİF VE ATAK OYNAMAYA ÇALIŞACAKTIR"
Galatasaray'ın her zaman atak oynamaya çalışacağını ifade eden Ryan Donk, "Bundan sonraki maçlarda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray her maç agresif ve atak oynamaya çalışacaktır. Benim pozisyonuma gelirsek bu maç takım olarak taktiğimiz değişti, bundan sonra da her şey mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.


Paris Saint Germain, Galatasaray, Ryan Donk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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