Donma durumunda bu uyarılara dikkat - Son Dakika
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Donma durumunda bu uyarılara dikkat

6 saat önce

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) tarafından düzenlenen toplantıda donma durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.

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Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) tarafından düzenlenen toplantıda donma durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.


İlk Yardım Uzmanı Mehmet Uğur başkanlığında toplanan dernek üyeleri, donma durumunda neler yapılması gerektiğini paylaştı. Donma, aşırı soğuk nedeniyle bölgeye kan gitmemesi sonucunda dokularda kanın pıhtılaşıp hasar oluşturması olarak biliniyor. Donma durumunda ise dikkatli davranılması gerekiyor. Yanlış bilinen uygulamaların başında gelen donan kişinin direkt sıcak ortama alınması hasta için sıkıntı oluşturabiliyor.


"Donma olayında ne yapmalıyız?"


Donmada damarların daraldığını sıcakta ise genişlediğine dikkat çeken uzmanlar, damarların genişleyip patlaması sonucunda iç kanama oluşma riskini olabileceğini belirttiler. Konuyla ilgili neler yapılması gerektiğini aktaran uzmanlarca, "Donmuş olan bölgeyi ovarak ısıtmak yanlış bir uygulamadır. Donan bölgeyi ovmak meydana gelen zararın büyümesine ve oluşan pıhtının bir kalp damarını ve beyin damarını tıkanmasına neden olabileceği gibi donan hastanın ölümüne dahi sebep olabilir. Donma olayı karşımıza üç şekilde gelir. Birinci derece donukta kızarıklık ve iğnelenme hissi meydana gelir. İkinci derece donukta içi su dolu büller oluşur. Üçüncü derece donukta geri dönülmez bir biçimde dokular hasara uğradığından siyahlaşan bölgeler oluşur bu bölgeler hastaneye gidildiğinde ameliyatla kesilir. Yani kangren oluşumudur. Donma olayında ne yapmalıyız? Donan kişi ılık bir ortama alınır. Islak giysiler çıkarılıp kuru giysiler giydirilir. Su toplamış yerler kesinlikle patlatılmaz. Ilık içecekler verilir, sıcak içecekler değil. El ve ayaklar doğal pozisyonunda tutulur. 112 aranarak sağlık kuruluşlarına sevki sağlanır" denildi. - ESKİŞEHİR

Mehmet Uğur, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:45 Kaynak: İHA
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