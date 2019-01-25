Son Dakika Haberleri: Donma Tehlikesi Geçiren 5 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı

Donma Tehlikesi Geçiren 5 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı

39 dakika önce

Donma tehlikesi geçiren 5 yavru köpek koruma altına alındıMUŞ - Muş'ta dondurucu soğukta dışarıda kalan 5 yavru köpek, donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.

Donma tehlikesi geçiren 5 yavru köpek koruma altına alındı

MUŞ - Muş'ta dondurucu soğukta dışarıda kalan 5 yavru köpek, donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.
Muş'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesi, sokak hayvanlarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bir süre beslenen 5 yavru köpek, Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi personelleri tarafından koruma altına alındı.
Mahalle esnafı Yusuf Yılmaz, 5 yavru köpeğin hava şartlarından dolayı donmak üzere olduğunu belirterek, "Belediyeye haber verdik ve durum üzerine buraya gelen Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi personelleri, 5 yavru köpeği koruma altına aldılar" dedi.
Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi Personeli Yavuz Demir ise, ihbar üzerine geldiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan, 5 yavru köpeğin soğuktan donmak üzere olduğu bilgisini aldık. Ekipçe buraya gelerek köpeklere müdahale ettik. Yavru köpekleri buradan alarak Muş Belediyesi Hayvan Bakımevinde koruma altına alacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Muş, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim Eşiyle Bornozlu Poz Veren Pınar Altuğ, Kendisini Eleştiren Takipçilerine Sert Çıktı

Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:02:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Donma Tehlikesi Geçiren 5 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]