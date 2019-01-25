Donma Tehlikesi Geçiren 5 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı
39 dakika önce
Donma tehlikesi geçiren 5 yavru köpek koruma altına alındıMUŞ - Muş'ta dondurucu soğukta dışarıda kalan 5 yavru köpek, donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.
Donma tehlikesi geçiren 5 yavru köpek koruma altına alındı
MUŞ - Muş
'ta dondurucu soğukta dışarıda kalan 5 yavru köpek, donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.
Muş'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesi, sokak hayvanlarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bir süre beslenen 5 yavru köpek, Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi personelleri tarafından koruma altına alındı.
Mahalle esnafı Yusuf Yılmaz
, 5 yavru köpeğin hava şartlarından dolayı donmak üzere olduğunu belirterek, "Belediyeye haber verdik ve durum üzerine buraya gelen Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi personelleri, 5 yavru köpeği koruma altına aldılar" dedi.
Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi Personeli Yavuz Demir ise, ihbar üzerine geldiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan, 5 yavru köpeğin soğuktan donmak üzere olduğu bilgisini aldık. Ekipçe buraya gelerek köpeklere müdahale ettik. Yavru köpekleri buradan alarak Muş Belediyesi Hayvan Bakımevinde koruma altına alacağız" diye konuştu.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:23 Kaynak: İHA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim
Eşiyle Bornozlu Poz Veren Pınar Altuğ, Kendisini Eleştiren Takipçilerine Sert Çıktı
Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler