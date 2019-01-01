Son Dakika Haberleri: Donma Tehlikesi Geçiren Dağcıları Jandarma Kurtardı

Donma Tehlikesi Geçiren Dağcıları Jandarma Kurtardı

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nemrut Dağına tırmanış yaparken yoğun tipi ve sis nedeniyle kaybolan ve mahsur kalan dağcıları donmaktan kurtardı.

Donma Tehlikesi Geçiren Dağcıları Jandarma Kurtardı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nemrut Dağına tırmanış yaparken yoğun tipi ve sis nedeniyle kaybolan ve mahsur kalan dağcıları donmaktan kurtardı.

Adıyaman Dağcılık Federasyonuna bağlı 4 dağcı Nemrut Dağı'na tırmanış gerçekleştirmek istedi. Kayadibi Köyü bölgesinde 4 dağcı yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle kayboldukları yönünde jandarmaya ihbarda bulunuldu. İhbarının alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UMKE ekibi ile birlikte kaybolan M. K., H. S., M. A. Y. ve N. N. isimli dört dağcıyı aramaya başladı.

Yoğun kar yağışı ve tipi altında yaklaşık 3 saatlik bir aramanın ardından şahıslar vadi içerisinde bulundu. Donmak üzereyken bulunan 4 dağcı bölgeden derhal tahliye edilerek Kahta İlçesine getirildi. Dağcılar, Kahta Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
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