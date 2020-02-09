Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kendilerini ihbar etti (1) - Son Dakika

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Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kendilerini ihbar etti (1)
6 saat önce
VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:05 Kaynak: DHA
VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı. Donma tehlikesi geçiren göçmenler, arama kurtarma ekibine kendilerini ihbar ederek yardım istedi.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve karayolu kar nedeniyle kapalı olan in Mahallesi'nde bulunan düzensiz kaçak göçmenler, tekneyle alınarak Akdamar Adası iskelesi'ne getirildi.
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