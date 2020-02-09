Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kendilerini ihbar etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kendilerini ihbar etti (1) - Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kendilerini ihbar etti (1)

6 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı.

Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler kendilerini ihbar etti (1), System.String[]

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı. Donma tehlikesi geçiren göçmenler, arama kurtarma ekibine kendilerini ihbar ederek yardım istedi.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve karayolu kar nedeniyle kapalı olan in Mahallesi'nde bulunan düzensiz kaçak göçmenler, tekneyle alınarak Akdamar Adası iskelesi'ne getirildi.


Gevaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:05 Kaynak: DHA
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