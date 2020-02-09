Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı

6 saat önce

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 30'dan fazla düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 30'dan fazla düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan tekne ile Bitlis'e götürülmek istenen düzensiz göçmenler, Gevaş ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi kırsalında terk edildi.

Donmak üzere olan düzensiz göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mahalle yolunun olumsuz hava koşullarından dolayı kapalı olması nedeniyle Van Gölü üzerinden sahil güvenlik ekipleri ile 2 tekne bölgeye gönderildi.

Yakalanan 30'dan fazla düzensiz göçmen için ilçedeki Akdamar iskelesinde de sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.

Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı

Van Gölü, Bitlis, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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