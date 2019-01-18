Son Dakika Haberleri: Donma Tehlikesi Geçiren Kişiler Helikopterle Tahliye Edildi

Donma Tehlikesi Geçiren Kişiler Helikopterle Tahliye Edildi

44 dakika önce

Kütahya'nın Boyalı Dağı bölgesinde donma tehlikesi geçiren 4 kişi, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı.

Donma Tehlikesi Geçiren Kişiler Helikopterle Tahliye Edildi, System.String[]
Kütahya'nın Boyalı Dağı bölgesinde donma tehlikesi geçiren 4 kişi, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin helikopterle gerçekleştirdiği kurtarma faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bildirim üzerine Boyalı Dağı bölgesine giden ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişiye ulaştı.

Halatlarla karla kaplı bölgeye inen personel, donma tehlikesi geçiren 4 kişiyi helikoptere ulaştırdı.

İlk müdahaleleri yapılan 4 kişi, helikopterle bölgeden tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Twitter, Kütahya, Güncel
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