Son Dakika Haberleri: Donma Tehlikesi Geçiren Köpek Yavrularına Sahip Çıktılar

Donma Tehlikesi Geçiren Köpek Yavrularına Sahip Çıktılar

1 saat önce

Muş'ta metruk binada donma tehlikesi geçiren köpek yavruları, koruma altına alınarak tedavi edildi.

Donma Tehlikesi Geçiren Köpek Yavrularına Sahip Çıktılar, System.String[]
Muş'ta metruk binada donma tehlikesi geçiren köpek yavruları, koruma altına alınarak tedavi edildi.

İl genelinde devam eden dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent sakinlerinden Yusuf Yılmaz, Sunay Mahallesi'ndeki metruk binada 5 köpek yavrusunun aşırı soğuk nedeniyle üşüdüğünü fark etti. Hayvanları bir kutuya koyarak bir süre bakımlarını yapan Yılmaz, durumu Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Ekipler, köpek yavrularını merkeze götürerek koruma altına aldı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, dondurucu soğuktan etkilendiklerini gördüğü köpekler için önce kartondan bir yuva yaptığını, daha sonra ekiplere haber verdiğini söyledi.

Merkez görevlilerinden Yavuz Demir de köpeklerin soğuktan donmak üzere olduğu bilgisi üzerine harekete geçtiklerini belirterek "Yavruları merkezimizde koruma altına aldık. Veteriner hekimimiz tarafından yapılan tedavi sonrası şu anda durumları iyi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:34 Kaynak: AA

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