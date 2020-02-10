Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti - Son Dakika

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Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti
6 saat önce
Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (2)
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (2)
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