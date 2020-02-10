Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti - Son Dakika

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti

6 saat önce

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (2)

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (2)

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
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