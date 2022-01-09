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Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı - Son Dakika

Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

09.01.2022 09:24

Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktıBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donmak üzere olan 17 yavru köpeğe sahip çıkan ve koruma altına alan vatandaşlar, ilgili kurumlara barınak ve mama çağrısında bulundu.

Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donmak üzere olan 17 yavru köpeğe sahip çıkan ve koruma altına alan vatandaşlar, ilgili kurumlara barınak ve mama çağrısında bulundu.

Bingöl'de kış aylarının çetin çektiği ve hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düştüğü Karlıova ilçesinde, duyarlı vatandaşlar 17 annesiz yavru köpeğe sahip çıkarak geçici olarak koruma altına aldı. Yavru köpekleri donmak üzereyken bulan vatandaşlar, sağlık çalışanları ile birlikte her gün yiyecek ihtiyacını gideriyor. Vatandaşlar, bir süredir kendi imkanlarıyla baktıkları yavru köpekler için kurumlara barınak ve mama çağrısında bulundu.

Esnaflardan Erkan Değirmenci, "Karlıova yaklaşık eksi 20-25 derece soğuk olduğu için sahipsiz yavru köpeklerini donmaması bir yerde topladık. Sağlık çalışanları, esnaflar olarak kendi aramızda onların yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da sadece bizimle olmuyor. Yetkililerden yardım istiyoruz hem barınak hem de mamaları için yardım bekliyoruz" dedi.

Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

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Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı - Son Dakika
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