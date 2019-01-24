Donmak Üzere Olan 22 Köpek Yavrusu Kurtarıldı
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dere kenarında soğuk hava nedeniyle donmak üzereyken bulunan 22 köpek yavrusu kurtarıldı.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde dere kenarında soğuk hava nedeniyle donmak üzereyken bulunan 22 köpek yavrusu kurtarıldı.
Özerli Deresi kenarında çok sayıda köpek yavrusunun donmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu Dörtyol Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi.
Köpek yavrularının bulunduğu yere gelen Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan
ve zabıta ekipleri, 22 yavruyu teslim aldı.
Gürakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine köpeklerin olduğu yere en kısa sürede geldiklerini belirtti.
Yavru köpekleri koruma altına aldıklarını ifade eden Gürakan, "Vatandaşlar bize köpeklerin annelerinin bölgeden uzaklaştığını söylediler. Annelerini bulmaya çalışıyoruz. Yavruları koruma altına aldık, karınlarını doyuracağız." dedi.
Gürakan, yavru köpekleri sabah saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edeceklerini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:42 Kaynak: AA
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