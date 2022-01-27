Üye Girişi
Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı - Son Dakika

Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı

27.01.2022 11:02

Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu'nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu'nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı.

Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum- Çat Karayolu'nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu'nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, donmak üzere olan yavru köpekleri kurtarmak üzere olay mahalline sevk edildi.

Erzurum-Çat Karayolu üzerinde yavru köpekleri bulan ekipler, anında müdahale ederek soğuktan titreyen hayvanları barınakta tedavi altına aldı. Ekipler, yavru köpeklere mama takviyesinde de bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çağrı Merkezimize gelen görüntülü video ihbarını anında değerlendirdik. Ekiplerimiz olay mahalline vardığında başıboş bir vaziyette olan 63 yavru köpeği veterinerler eşliğinde Hayvan Barınağı'mıza ulaştırdı. Şuan tedavi ve bakımları sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Barınağı ekiplerine, veteriner hekimlerimize ve mesai arkadaşlarıma gösterdikleri yakın ilgi ve özveriden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı
Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı
Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı - Son Dakika


İGA CEO'su İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil İGA CEO'su İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil         
11:01
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor         
10:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz         
08:54
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
10:58 Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı
10:47 Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...
10:45 Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!
10:32 Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı
08:53 İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz
10:02 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor
10:28 Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı
10:24 Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
10:14 Türkiye resmen buz kesecek! Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Buzlanma ve dona dikkat!
10:12 Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:09:13. #1.13#
SON DAKİKA: Donmak üzere olan 63 yavru köpek son anda kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement