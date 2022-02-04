Üye Girişi
Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı - Son Dakika

Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı

04.02.2022 14:49

Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktıHAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde donmak üzere olan atlara Mehmet Yılmaz adlı vatandaş sahip çıktı.

Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde donmak üzere olan atlara Mehmet Yılmaz adlı vatandaş sahip çıktı.

Bölgede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Başıboş bırakılan ve donma tehlikesi geçiren atlara Mehmet Yılmaz sahip çıktı. Ahırına aldığı atlara gözü gibi bakmaya başlayan hayırsever Yılmaz, "Başıboş atlara 15 gündür ahırımda bakıyorum. Biz Allah rızası için bakıyoruz. Sahipleri de kimse Allah rızası için gelip alsınlar. Numaramızı sosyal medyada paylaşmışız, atların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmışız. Bu karda kışta nasıl bırakıyorlar anlamıyoruz. Elimizden geldiğince yediriyoruz suya götürüyoruz. Sahipleri kimse bizden yana hakkımız helal olsun" dedi.

Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı
Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı
Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı

YORUMLAR
500

Mehmet Yılmaz, Hakkari, Derecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:13 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Esra yaşıyor mu?
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:56:40. #1.11#
SON DAKİKA: Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement