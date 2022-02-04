Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı - Son Dakika

Donmak üzere olan atlara hayırsever vatandaş sahip çıktı

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde donmak üzere olan atlara Mehmet Yılmaz adlı vatandaş sahip çıktı.

Bölgede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Başıboş bırakılan ve donma tehlikesi geçiren atlara Mehmet Yılmaz sahip çıktı. Ahırına aldığı atlara gözü gibi bakmaya başlayan hayırsever Yılmaz, "Başıboş atlara 15 gündür ahırımda bakıyorum. Biz Allah rızası için bakıyoruz. Sahipleri de kimse Allah rızası için gelip alsınlar. Numaramızı sosyal medyada paylaşmışız, atların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşmışız. Bu karda kışta nasıl bırakıyorlar anlamıyoruz. Elimizden geldiğince yediriyoruz suya götürüyoruz. Sahipleri kimse bizden yana hakkımız helal olsun" dedi.