Donmak üzere olan buzağıyı otomobiline alarak kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İlhan Avutman, yolda donmak üzere olan buzağıyı otomobiline alarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan İlhan Avutman (55), arılarını kontrol etmek amacıyla Kartepe ilçesine doğru yola çıktı.

Bu sırada ormanlık bir yoldan geçen Avutman, Körfez ilçesi Kutluca Mahallesi'nde karın içerisinde yatan yavru buzağıyı ve 4 büyükbaş hayvanı fark etti.

Yavru buzağıyı kucaklayarak otomobiline taşıyan Avutman, daha sonra durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekipler aracılığıyla en yakın köyün muhtarına ulaşan Avutman, hayvanların sahibinin Ramazan Ünlütürk olduğunu öğrendi.

Buzağıyı 3 saat boyunca otomobilinde koruma altına alan Avutman, daha sonra yanına gelen Ünlütürk'e hayvanları teslim etti.

Ramazan Ünlütürk, yaptığı açıklamada, 3 gündür her yerde hayvanlarını aradığını ve ümidini kestiğini belirterek, Avutman'a teşekkür etti.