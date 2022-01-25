Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı - Son Dakika

Nevşehir'de donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı.

Nevşehir'in merkeze bağlı Sulusaray kasabası Ekinlik mevkiinde bir mandırada çobanlık yapan Hüseyin Küsmez (19), sabah saatlerinde mandıra çevresini kontrol etmek için mandıradan ayrıldı. Daha sonra Küsmez, tipi nedeniyle yolunu kaybedince Nevşehir'de bulunan arkadaşlarından yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye gidemeyen arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'ın talimatıyla olay yerine paletli ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri yaklaşık 2 saattir kar üzerinde yatan hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Küsmez daha sonra paletli ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. - NEVŞEHİR