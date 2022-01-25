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Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı - Son Dakika

Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı

25.01.2022 14:18
Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı

Nevşehir'de donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı.

Nevşehir'de donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı.

Nevşehir'in merkeze bağlı Sulusaray kasabası Ekinlik mevkiinde bir mandırada çobanlık yapan Hüseyin Küsmez (19), sabah saatlerinde mandıra çevresini kontrol etmek için mandıradan ayrıldı. Daha sonra Küsmez, tipi nedeniyle yolunu kaybedince Nevşehir'de bulunan arkadaşlarından yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye gidemeyen arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'ın talimatıyla olay yerine paletli ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri yaklaşık 2 saattir kar üzerinde yatan hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Küsmez daha sonra paletli ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. - NEVŞEHİR

Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı
Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı
Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı

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Sulusaray, Nevşehir, Ambulans, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donmak üzere olan çoban, paletli ambulans ile kurtarıldı - Son Dakika
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