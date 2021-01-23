Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti - Son Dakika

Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti

23.01.2021 15:15

Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da soğuk ve kar nedeniyle donmak üzere olan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı.

Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da soğuk ve kar nedeniyle donmak üzere olan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı.

Akdağ'dan yavru köpeği araçlarına alarak ısıtmaya çalışan ve Sandıklı Belediyesi "Beyaz Masa" çağrı merkezini arayan vatandaşlar, donmak üzere olan hayvanı zabıtaya teslim etti. Zabıta ekipleri köpeği vatandaştan alıp veterinere götürerek bakım ve tedavisi yaptırdı. Aç kaldığı tespit edilen yavru köpeğe süt veren zabıta ekipleri köpeği besleme evine teslim etti.

Belediye çalışanı Burcu Şahin "Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayan misafirlerimiz, Akdağ'da donmak üzere olan bir köpeğin olduğunu belirttiler. Belediyeye köpeği getirdiler. Vatandaşımız ile birlikte köpeği veterinere götürdük. Köpeğin aşısı ve iğnesi yapıldı. Tedavisi yapıldıktan sonra zabıta ekiplerimiz tarafından besleme evine teslim edildi. Köpeğimizin boynunda bir tasması bulunmakta. Büyük bir ihtimal ile bu köpek ya kayboldu. ya da vatandaşlar tarafından terk edildi. Köpeğimiz şuan besleme evinde bakıma alındı. Kaybedenler var ise besleme evinden köpeğini teslim alabilirler" dedi.

Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti
Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti
Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti
Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti

Karahisar, Zabıta, Akdağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Donmak üzere olan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti - Son Dakika


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