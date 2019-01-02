Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan Köpek Yavrularına Evlerini Açtılar

Donmak Üzere Olan Köpek Yavrularına Evlerini Açtılar

56 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde lise öğrencisi Eylem Eren'in, sokakta donmak üzereyken fark ederek ailesine durumu anlatması üzerine aile, köpek yavrularına evlerini açarak bakımını üstlendi.

Donmak Üzere Olan Köpek Yavrularına Evlerini Açtılar, System.String[]
MUHAMMED OSMAN DİNÇ - Muş'un Malazgirt ilçesinde lise öğrencisi Eylem Eren'in, sokakta donmak üzereyken fark ederek ailesine durumu anlatması üzerine aile, köpek yavrularına evlerini açarak bakımını üstlendi.

Murat Mahallesi'nde okuldan eve dönerken yol kenarında henüz yeni doğmuş köpekleri fark eden Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eylem Eren, durumu ailesine bildirdi.

Olay yerine gelen ve dondurucu soğuk nedeniyle 7 köpeğin öldüğünü fark eden aile bireyleri, 25 yavru köpeği battaniyelere sararak evlerine götürdü.

Sobanın etrafına yerleştirdikleri sepetlerin içerisine konulan köpeklere süt veren aile, onlara "bebek" gibi bakıyor.

"Süt ve ekmekle besliyoruz"

Eylem Eren, AA muhabirine, okuldan dönerken gelen sesler üzerine baktığı yol kenarında yeni dünyaya gelmiş köpekleri fark ettiğini anlattı.

Soğuk hava nedeniyle ölmek üzere olan köpekler için çok üzüldüğünü ve koşarak durumu ailesiyle paylaştığını belirten Eren, "Olayı anlatınca babam hemen bana yardımcı oldu. Yavru köpekleri kucağımıza alarak eve getirdik. Burada süt ve ekmek veriyoruz." dedi.

Yaklaşık bir aydır köpekleri evlerinde beslediğini ifade eden Eren, "Hayvanların ölmesine gönlüm razı olamazdı. Bu duruma dayanamazdım. Onları evime aldım, şimdi ben bakıyorum. Herkes bu konuda duyarlı olursa. Bir hayvana bile sahip çıkarlarsa soğukta donarak telef olmaktan kurtarabiliriz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvanlarla ilgilenen derneklerin bize yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Eren, köpek yavrularına hava ısınıncaya kadar bakacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Güncel
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