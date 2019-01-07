Donmak Üzere Olan Köpek Yavrularını Kaymakam Kurtardı
1 saat önce
Çanakkale'nin Biga Kaymakamı Mustafa Can, donmak üzere olan köpek yavrularını kurtardı.
Çanakkale
'nin Biga
Kaymakamı Mustafa Can
, donmak üzere olan köpek yavrularını kurtardı.
Biga'da yoğun kar yağışı sonrası Elmalı
köyü yakınlarında mahsur kalan yavru köpekler, Biga Kaymakamı Mustafa Can tarafından kurtarıldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan Elmalı köy yolunu açma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Can, 7/24 görevlerinin başında olan İlçe Özel İdare çalışanlarına teşekkür etti. Kaymakam Can, "Kardan kapanan yollarımızı açma çalışmamız esnasında bazı vicdansızlar tarafından ormana atılarak terk edilen ve soğuktan donmak üzereyken gördüğümüz 3 masum köpek yavrusunu arabamıza alarak barınağa teslim ettik" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:51 Kaynak: İHA
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