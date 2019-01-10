Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan Koyunlar Kurtarıldı

Donmak Üzere Olan Koyunlar Kurtarıldı

1 saat önce

Donmak üzere olan koyunlar kurtarıldıSİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesi Bardacık köyüne koyun götürmekte olan kamyonet etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Donmak üzere olan koyunlar kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesi Bardacık köyüne koyun götürmekte olan kamyonet etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Siirt il özel idare ekipleri kamyonet içindeki koyunları donmaktan kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kamyonet içindeki koyunlar donmak üzereyken ekipler tarafından Cevizlik köyünden Bardakcık köyüne kadar 4 kilometre olan yol iş makinesinin yardımı ile açılarak koyunlar donmaktan kurtarıldı. Donmak üzere olan yavru koyunlar kurtarılırken, hayvan sahipleri, hayvanları donmaktan kurtaran il özel idare ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:28 Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, Genel
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