DONMAK ÜZERE OLAN KUŞU POLİS ARACINA ALDILAR - Son Dakika

SAKARYA'da, kar yağışı ve soğuk hava hayatı etkilerken, polisler donmak üzere olan bir kuşu araca aldı. Kuş, polis aracında ısınarak kendine geldi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekibi, yol kontrolü sırasında donmak üzere olan bir kuşu araca aldı. Aracın içesinde polis memurunun elinde tuttuğu kuş ısındı. Polis görevine devam ederken, aracın içerisinde kalan kuş ısınarak kendine geldi. Bu sırada kuşa yem verilerek beslenmesi sağlandı. Kendine gelen kuş daha sonra doğaya salındı.