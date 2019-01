Donmak üzere olan kuşu vatandaş kurtardı

Donmak üzere olan kuşu vatandaş kurtardıERZİNCAN - Erzincan 'da etkili olan soğuk hava, açık alandaki hayvanların yaşamını da güçleştiriyor. Soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan bir kuşu fark eden vatandaş kuşu alarak önce ısıttı sonra da kuş besleyen bir arkadaşına teslim etti.Erzincan'da evinden işe giderken sokakta donmak üzere olan bir kuş gören Çetin Gökdemir isimli vatandaş kuşu alarak bakımı yapılsın diye kuş besleyen bir arkadaşına teslim etti. Evden işe her sabah yürüyerek giden Gökdemir, donmak üzere olan kuşu yerde görünce aldığını ve kuşun ısınması için halk otobüsüne bindiğini söyledi. Soğuk havalarda açık alanlarda bulunan hayvanlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Gökdemir, "Evden işe gitmek üzere yolda yürürken baktım bir kuş yerde donmak üzere. Hemen aldım. Normalde yürüyecektim ama bunun için otobüse bindim ısınsın diye. Onu kuş besleyen yere götürüp oraya teslim edeceğim. Orada beslensin diye. Bir kap su, yemek, artık yemekler, et kemik bunları gibi şeyleri köşelere koymak lazım. Çünkü hayvanlar donmak üzere. Hava şartlarından dolayı onlara yardım etmek lazım. Onlarda bir can" diye konuştu.