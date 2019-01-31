Donmak Üzere Olan Sürücü Ekipler Tarafından Kurtarıldı
55 dakika önce
Niğde'de dağ yolunda otomobili ile kara saplanması sonucu mahsur kalan bir kişi donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.
Niğde
'de dağ yolunda otomobili ile kara saplanması sonucu mahsur kalan bir kişi donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı. Niğde Merkez Gümüşler
Kasabası ile Üçkapılı köy yolu arasında seyir halinde olan İ.Ö., bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle hareket edemedi. Havanın soğumasıyla zorluk yaşayan İ.Ö., hemen 156'yı arayarak jandarmadan yardım istedi. Olay yerine Niğde AFAD
ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle AFAD ekipleri 8x8 Anfibi arazi aracı ile yaptığı yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda, İ.Ö.'ye ulaştı. İ.Ö. hastaneye kaldırıldı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
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