Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan Sürücüye 112 Müdahalesi

Donmak Üzere Olan Sürücüye 112 Müdahalesi

1 saat önce

Kırşehir'de takla atan otomobilin sürücüsünü 112 donmaktan kurtardı.

Donmak Üzere Olan Sürücüye 112 Müdahalesi, System.String[]
Kırşehir'de takla atan otomobilin sürücüsünü 112 donmaktan kurtardı.

Alınan bilgiye göre merkez Kuruağıl Köyü yakınlarında 68 DL 357 plakalı otomobilin sürücüsü C.Ö., otomobilinin hakimiyetini kaybederek takla attı. Uzun süre yardım bekleyen sürücüyü 112 ekipleri donmak üzereyken buldu. İlk tedavisi ambulansta yapılan sürücü C.Ö., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ise bölgede kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:05 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
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