Donmak Üzere Olan Sürücüye 112 Müdahalesi
1 saat önce
Kırşehir'de takla atan otomobilin sürücüsünü 112 donmaktan kurtardı.
Kırşehir
'de takla atan otomobilin sürücüsünü 112 donmaktan kurtardı.
Alınan bilgiye göre merkez Kuruağıl Köyü yakınlarında 68 DL 357 plakalı otomobilin sürücüsü C.Ö., otomobilinin hakimiyetini kaybederek takla attı. Uzun süre yardım bekleyen sürücüyü 112 ekipleri donmak üzereyken buldu. İlk tedavisi ambulansta yapılan sürücü C.Ö., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
ise bölgede kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:05 Kaynak: İHA
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