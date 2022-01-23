Donmak üzere olan vatandaşı jandarma son anda kurtardı - Son Dakika

Donmak üzere olan vatandaşı jandarma son anda kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da, kar üstünde baygın halde yatan ve donmak üzere olan bir vatandaş, jandarma ekiplerinin hayati müdahalesi ile son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Hankendi Sarılı köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şahıs, çalıştığı iş yerine gittiği esnada yoğun tipiden dolayı bölgede mahsur kaldı. 112 acil sağlık ekiplerini arayan M.S., donmak üzere olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı yöne doğru hareket etmeye başladı. Olay yerine ilk vatan jandarma ekipleri, M.S.'yi kar üstünde baygın halde donmak üzereyken buldu. Hemen araca alınan M.S., yolda 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. M.S., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü kentte kar nöbeti tutan Mehmetçiğin bu hareketi ise yürekleri ısıttı.