Donmak Üzere Olan Yavru Köpekler Kurtarıldı

Hakkari
'de sahipsiz halde bulunan ve donmak üzere olan yavru köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
tarafından kurtarıldı.
Kış mevsiminin zor geçtiği Hakkari'de, Çukurca
yolu Oğul köyü yol ayrımında sahipsiz bulunan yavru köpekler, donmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü personeli Rabia Aslan
ve beraberindeki ekip tarafından kurtarıldı. Gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri, sahipsiz olan yavru köpeklere ulaşmayı başardı.
Donmak üzere olan yavru köpekleri kurtaran ekipler, sıcak bir ortamda ısınmalarını sağlayıp karınlarını duyurduktan sonra tedavileri için Hakkari Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı bakım ünitesi personeline teslim ettiler. - HAKKARİ