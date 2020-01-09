Donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika
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Donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, Kazdağları'nda donmak üzere olan 5'i yavru 8 köpeği kurtardı.

Donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, Kazdağları'nda donmak üzere olan 5'i yavru 8 köpeği kurtardı.


Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı doğal yaşama alanında bulunan hayvanları da etkiledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ile Darıdere Tabiat Parkı'nda hareket etti. 12 kişilik ekip ve üç kepçe ile kapalı olan yollar açılırken, 5 yavru olmak üzere 8 köpek donmak üzereyken bulundu. Kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı. Ekipler ayrıca, doğada yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çeşitli bölgelere mama ve yem bırakıldı. - BALIKESİR

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kazdağları, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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