Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı - Son Dakika
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Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Van'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Başkale Belediyesi'ne yapılan ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, sokakta soğuktan donmak üzere olan 2 köpek yavrusuna sahip çıktı.

Belediye aracıyla bulundukları yerden alınan köpek yavruları, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.

Başkale Belediyesi Zabıta Müdür Halit Aşan, vatandaşlara teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye garajımıza getirip önce ısıttık, sonra da karınlarını doyurduk. Ardından da tedavileri için Büyükşehir Belediyemizin hayvan bakım evine gönderdik." dedi.

Donmak üzere olan yavru köpeklere belediye sahip çıktı

Başkale, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:15 Kaynak: AA
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