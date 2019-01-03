Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan Yavru Köpeklere Şefkat Eli

Donmak Üzere Olan Yavru Köpeklere Şefkat Eli

1 saat önce

Kayseri'de donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna Develi Belediyesi şefkat elini uzattı.

Donmak Üzere Olan Yavru Köpeklere Şefkat Eli, System.String[]
Kayseri'de donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna Develi Belediyesi şefkat elini uzattı.

Develi Belediyesine sokakta donmak üzere olan 5 köpek yavrusu bulunduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine ekipler, yavru köpekleri alarak hayvan barınağına getirdi.

Uzun süre soğukta kaldığı ve aç olduğu belirlenen yavruların bakımı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Develi Belediyesi, Kayseri, Develi, Güncel
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