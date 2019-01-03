Donmak Üzere Olan Yavru Köpeklere Şefkat Eli

Kayseri'de donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna Develi Belediyesi şefkat elini uzattı.

Kayseri'de donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna Develi Belediyesi şefkat elini uzattı.



Develi Belediyesine sokakta donmak üzere olan 5 köpek yavrusu bulunduğu ihbarı geldi.



Bunun üzerine ekipler, yavru köpekleri alarak hayvan barınağına getirdi.



Uzun süre soğukta kaldığı ve aç olduğu belirlenen yavruların bakımı yapıldı.

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