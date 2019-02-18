Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan Yavru Köpekleri Isıtıcı ile Kurtardı

Donmak Üzere Olan Yavru Köpekleri Isıtıcı ile Kurtardı

31 dakika önce

Donmak üzere olan yavru köpekleri ısıtıcı ile kurtardı Elektrikli ısıtıcı ile yürekleri ısıttı GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kurumda gece bekçiliği yapan Ayhan cisimli bir vatandaş, çalıştı iş yerinde bir sokak köpeğin doğum yapması üzerine yavruları üşümesin diye...

Donmak üzere olan yavru köpekleri ısıtıcı ile kurtardı
Elektrikli ısıtıcı ile yürekleri ısıttı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kurumda gece bekçiliği yapan Ayhan cisimli bir vatandaş, çalıştı iş yerinde bir sokak köpeğin doğum yapması üzerine yavruları üşümesin diye elektrikli ısıtıcı ile yavru köpekleri ısıttı.
İslahiye ilçesinde bir kurumda gece bekçiliği yapan Ayhan Korkmaz'ın aylar önce sahiplendiği Tarçın ismini verdiği köpeğin yavruları doğdu. Bölgede yoğun kar yağışları olduğu sırada nefes almakta zorlanan yavruları gören Korkmaz arkadaşından yardım istedi. Önce bir beze sararak masaj yaptığı yavruları daha sonra elektrikli sobada ısıtarak, ölümden kurtardı.
Sahiplendiği köpeğin kar altında yavruladığını söyleyen Ayhan Korkmaz, "Bu yavruların annesi Tarcın isimli köpeği 6 aylıkken sokaktan alarak sahiplendim. İlçede kar yağışın olduğu bir günde kar altında doğum yapmıştı. Sabah iş yerine geldiğimde her biri bir yerde idi. Bu elimdeki donmak üzereydi nefes alması falan yoktu. Sonra arkadaşımı aradım ondan yardım istedim. Bir beze sararak sıcak bir ortama koymamı söyledi. Daha sonra havluya sarıp sobanın yanına getirdim ve masaj yaptım. Şu anda 8 yavru var 5 tanesi erkek 3 tanesi dişi. Burada soba havalar çok soğuktu, kar yağışı vardı. Yeni doğdukları için vücutları ıslaktı. Soba yakmayı düşündüm ve o gündür bugündür soba yanıyor. Kulübelerinde altlarına parçaları serdim daha sıcak olsunlar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

İslahiye, Gaziantep, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR Programlarına Katılan İşsiz Anneye, Aylık 2 Bin 420 Lira Ödeme Yapılıyor Bir Yıldır Aşk Yaşayan Deniz Seki ve Tayfun Topal Ayrıldı

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:23:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Donmak Üzere Olan Yavru Köpekleri Isıtıcı ile Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]