Donmak üzere olan yavru köpekleri jandarma kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Donmak üzere olan yavru köpekleri jandarma kurtardı - Son Dakika

Donmak üzere olan yavru köpekleri jandarma kurtardı

6 saat önce

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kırsal kesimde donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarılan 7 köpek yavrusu hakkında veterinerden bilgi aldı.

Donmak üzere olan yavru köpekleri jandarma kurtardı, System.String[]

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kırsal kesimde donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarılan 7 köpek yavrusu hakkında veterinerden bilgi aldı.


Muş'un Bostankent köyünde jandarma ekipleri tarafından yol üzerinde donmak üzereyken fark edilen 7 köpek yavrusu, bulunduğu yerden kurtarılarak Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine teslim edildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evini ziyaret ederek yavru köpeklerin son durumu hakkında Veteriner Ferit Şengül'den bilgi aldı. - MUŞ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
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