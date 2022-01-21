DONMAK ÜZERE OLAN YENİ DOĞMUŞ YAVRU KEÇİYİ SAĞLIK EKİPLERİ KURTARDI - YENİDEN - Son Dakika

VAN'ın Çatak ilçesinde hasta almaya giden sağlık ekipleri, yolda buldukları donmak üzere olan yeni doğmuş keçi yavrusunu ambulansa alıp, battaniye ile ısıttı.

Çatak ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Kaçıt Mahallesi'ne hasta almak için giden sağlık ekipleri, yolda yeni doğmuş donmak üzere olan keçi yavrusu buldu. Ekipler, yavruyu ambulansa alıp müdahalede bulundu. Isı koruyucu battaniyeye sarılan yavru keçi, daha sonra sahibi bulunarak teslim edildi.