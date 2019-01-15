Donmak Üzereyken Bulunan 15 Eşek, Bakımını Üstlenenlere Verildi

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi kırsalında donmak üzereyken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan 15 eşek, bakımını üstlenen kişilere ücretsiz verildi.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi kırsalında donmak üzereyken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan 15 eşek, bakımını üstlenen kişilere ücretsiz verildi.



Geçen hafta Hisarcık-Simav karayolunda devriye gezen ilçe jandarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kurtdere köyü yakınlarındaki kırsal alanda donmak üzereyken biri ayağından yaralı 15 eşek buldu. Eşekler ilçedeki boş bir ahıra götürülerek bakıma alındı. Ayağından yaralanan eşek de tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Eşekler daha sonra bakımlarını üstlenen kişilere ücretsiz olarak verildi.



- Tahya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti

Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak

Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu