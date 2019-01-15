Donmak Üzereyken Bulunan 15 Eşek, Bakımını Üstlenenlere Verildi
46 dakika önce
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi kırsalında donmak üzereyken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan 15 eşek, bakımını üstlenen kişilere ücretsiz verildi.
KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi kırsalında donmak üzereyken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan 15 eşek, bakımını üstlenen kişilere ücretsiz verildi.
Geçen hafta Hisarcık-Simav karayolunda devriye gezen ilçe jandarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kurtdere köyü yakınlarındaki kırsal alanda donmak üzereyken biri ayağından yaralı 15 eşek buldu. Eşekler ilçedeki boş bir ahıra götürülerek bakıma alındı. Ayağından yaralanan eşek de tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Eşekler daha sonra bakımlarını üstlenen kişilere ücretsiz olarak verildi.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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