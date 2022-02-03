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Donmak üzereyken bulunan yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi - Son Dakika

Donmak üzereyken bulunan yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi

03.02.2022 14:34
Donmak üzereyken bulunan yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi

ANKARA'da, belediye temizlik personelinin yol kenarında donmak üzereyken bulduğu, kanadından yaralı kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

ANKARA'da, belediye temizlik personelinin yol kenarında donmak üzereyken bulduğu, kanadından yaralı kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Sincan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre temizlik personeli, Ayaş yolu At Deresi mevkisinde yol üzerinde hareketsiz duran baykuşu fark etti. Kanadından yaralı olduğu belirlenen baykuşu alan ekipler, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne götürdü. Burada veteriner tarafından tedavisi yapılan baykuşun, Türkiye'de nadir görülen kulaklı orman baykuşu olduğu ve donmak üzereyken son anda kurtarıldığı belirtildi. Baykuş, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.


Donmak üzereyken bulunan yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi
Donmak üzereyken bulunan yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Donmak üzereyken bulunan yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donmak üzereyken bulunan yaralı kulaklı orman baykuşuna tedavi - Son Dakika
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