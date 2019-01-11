Son Dakika Haberleri: Donmak Üzereyken Bulunan Yaşlı Kadın Hastanede Öldü

Donmak Üzereyken Bulunan Yaşlı Kadın Hastanede Öldü

1 saat önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde gece yarısı evinden çıkan ve sabah saatlerinde donmak üzereyken bulunan Gilman Yıldız (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Donmak Üzereyken Bulunan Yaşlı Kadın Hastanede Öldü, System.String[]
İZMİR'in Bergama ilçesinde gece yarısı evinden çıkan ve  sabah saatlerinde donmak üzereyken bulunan Gilman Yıldız (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ürkütler Mahallesi'ndeki evinde kardeşi Hilmi Can (65) ile birlikte yaşayan ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen Gilman Yıldız, gece yarısı sokağa çıktı. Sabah uyanan kardeşi Hilmi Can, ablası Gilman Yıldız'ın evde olmadığını fark edince, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Ayrıca jandarmaya ablasının kayıp olduğunu bildirdi. Yapılan arama sonucu Gilman Yıldız, mahallenin girişine 100 metre mesafedeki bir arazide donmak üzereyken bulundu. Gilman Yıldız, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Yıldız, yaşamını yitirdi. Gilman Yıldız'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:12 Kaynak: DHA

Hilmi Can, Sabah, Bergama, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz! İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada Hande Erçel'in Hayatını Kaybeden Annesi, Son Beğendiği Tweette Kızına Anlayış Gösterilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:46:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Donmak Üzereyken Bulunan Yaşlı Kadın Hastanede Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]