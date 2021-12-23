Donmak üzereyken bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da eksi 15 derecede sokakta yatan bir şahıs donmak üzereyken bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece yarısı saat 00.06 sıralarında Bolvadin İlçe Emniyet personellerinin devriye attığı esnada ekip yerde yatan bir vatandaşın olduğunu fark etti. Yatan şahsın yanına varan ekipler, yapılan araştırmada O.D. (40 ) isimli şahısın evsiz olduğu için sokakta yattığını tespit etti. Donmak üzereyken bulunan şahıs Bolvadin Belediyesinin bilgisi dahilinde Bolvadin Öğretmen Evi'ne yerleştirilerek geceyi burada geçirmesi sağlandı. Sokakta yaşayan O.D. bu sabah ailesine teslim edildi.

(Onur Dal/ İHA)