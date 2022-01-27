Üye Girişi
Donmaktan kurtardıkları yeni doğan köpek yavrularına "bebek gibi" bakıyorlar - Son Dakika

Donmaktan kurtardıkları yeni doğan köpek yavrularına "bebek gibi" bakıyorlar

27.01.2022 11:01
Donmaktan kurtardıkları yeni doğan köpek yavrularına "bebek gibi" bakıyorlar

Iğdır'da kırsal araziye terk edilmiş annesiz 8 köpek yavrusu, bakım merkezinde gönüllülerin çabasıyla hayata tutundu.

Iğdır'da kırsal araziye terk edilmiş annesiz 8 köpek yavrusu, bakım merkezinde gönüllülerin çabasıyla hayata tutundu.

Kırsaldaki bir alana köpek yavrularının atıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, bölgedeki henüz gözlerini dahi açmamış 8 yavruyu koruma altına aldı.

Merkezde gönüllü çalışan ve yavru köpeklerin bakımını üstlenen Sokak Hayvanları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (SOHAYDO) üyeleri, donmak üzereyken buldukları yavrulara bebeğe bakar gibi özen gösteriyor.

Gönüllüler, merkezin yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi ettikleri köpek yavrularını özel bebek maması koydukları biberonla besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor.

"Donmak üzereydiler"

SOHAYDO Başkanı Tenzile Eroğlu, AA muhabirine, yavruları buldukları ilk andan itibaren saat başı bakım yaptıklarını söyledi.

Hava şartlarının yavrular için oldukça zor olduğunu anlatan Eroğlu, "Annelerinden koparılmış, dağlık bir araziye atılmış vaziyette bulduk. Çok soğuktu ve donmak üzereydiler. Biz yetişmesek yaşayamazlardı." dedi.

Yavruların bakımlarının düzenli bir şekilde ve profesyonelce yapıldığını belirten Eroğlu, "Yavruları geçici bakım merkezine getirdik, beslemelerini yapıyoruz. Anne sütüne ihtiyaçları olduğu için biberonla besliyoruz. Diğer ihtiyaçlarını da anneleri olmadığı için yapamıyorlar, onları da biz yaptırıyoruz." diye konuştu.

"Özel bebek mamalarıyla besliyoruz"

Gönüllülerden Orçun Altıntaş ise yavrulara anneleri gibi bakmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Yavruları yoğun bakım ünitesinde tuttuklarını söyleyen Altıntaş, şunları kaydetti:

"Onun dışında beslemek için çıkarırken elektrikli sobayı yakıyoruz. Özel toz bebek mamaları var, onlarla, biberonlarla besliyoruz. Dağlık araziye atılmışlar, bize geldiklerinde donmak üzerelerdi. Yoğun bakım ünitesine alıp ısınmalarını sağladık, sonra da mama tedarikini yapıp beslemeye başladık."

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Iğdır, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Donmaktan kurtardıkları yeni doğan köpek yavrularına 'bebek gibi' bakıyorlar - Son Dakika


İGA CEO'su İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil İGA CEO'su İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil         
11:01
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor         
10:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz         
08:54
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
10:58 Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı
10:47 Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...
10:45 Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!
10:32 Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı
08:53 İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz
10:02 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor
10:28 Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı
10:24 Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
10:14 Türkiye resmen buz kesecek! Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Buzlanma ve dona dikkat!
10:12 Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Donmaktan kurtardıkları yeni doğan köpek yavrularına "bebek gibi" bakıyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement