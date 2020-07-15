'Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu' sergisi açıldı - Son Dakika

'Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu' sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Tarihi Kayseri Kalesi'nde 'Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu' sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Tarihi Kayseri Kalesi'nde 'Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu' sergisi açıldı.

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Kayseri Kalesinde yapılan etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Garnizon Komutanı Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları kurum kuruluş müdürleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Bu anlamlı ve önemli bir günde hem 15 Temmuz'u yad etmek hem de pandemi dönemine denk geldiği için 18 Mart Çanakkale zaferimizin yıl dönemi ile ilgili hazırlanmış olduğumuz sergiyi bugünlere taşıyarak 18 Aralık'tan 15 Temmuz mantığı içerisinde yapılan bu önemli ve anlamlı çalışmayı paylaşmak üzere bir araya geldik. Bu ülke üzerine her zaman ihanet içerisinde olmak isteyenler olmuştur ama Allah'a şükürler olsun bu milletin birliği, beraberliği, dayanışması, değerlerine sahip çıkma şuuru, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı elbette ki bu ihanet şebekelerine fırsat vermemiştir. 15 Temmuz da bunlardan birisidir. Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın. 4. yıl dönümünü adeta kutluyoruz, bir kez daha diriliyoruz. Bu anlayış içerisinde Kayseri üzerine düşeni yaptı. 200 binin üzerinde Kayserili kardeşlerimiz bir araya geldi ve 30 gün geceli gündüzlü demokrasi nöbetlerini tuttu, 'biz varız' dedi 'biz biriz' dedi, 'biz beraberiz' dedi, 'bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize, ihanet etmek isteyenlere fırsat vermeyiz, geçirtmeyiz' dedi. Nasıl ki 'Çanakkale geçilmez' dediyse 15 Temmuz da da bu milletin evlatlarına kendi silahlarını doğrultan bu milletin emniyetimiz, bu milletin askerine bu milletin değerlerine karşı silah doğrulan bombalar atan ihanet şebekesine 'dur' dedi. Kayserine üzerine düşeni yaptı. Biz sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise; "Bugün hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. FETÖ hain terör örgütünün hain darbe girişiminden sonra bu yapılan alçakça girişimi unutmamak adına 4 yıldır çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikler ile o gece yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak, Çanakkale ruhunu diri tutmak, 15 Temmuz gecesi ruhunu diri tutmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu pandemi sürecine uygun olarak etkinliklerimiz aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Dün başladık, bugün devam ettiriyoruz. Yarın sabah 4'e kadar ilimizde ve ülkemizin her köşesinde 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak amacı ile etkinlikler devam edecek. Milletimizin geleceği devletimizin bekası, bayrağımız, ezanımız söz konusu olduğu zaman toprağın altında kefensiz yatmayı göze alan milyonlarca evladımız var. Hesabı olanlar bunu böyle bilsin. Bu ruhu yaşatmak adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya koymuş. Bizler de sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 15 Temmuz'da meydanları doldurarak hainlere gereken dersi verdik. Bundan sonrada inşallah bu ruhu yaşatmak için birlik olacağız. Beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. O zaman bu büyük millete yapılan saldırılar dün olduğu gibi bugün de akamete uğratılacaktır. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimize dayanacağız. Birbirimize güç vereceğiz. Daha fazla üretip daha fazla çalışacağız. Ülkemizi ve devletimizi güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.


Yapılan açıklamaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan sergi gezilerek eserler hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

Çanakkale, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu' sergisi açıldı - Son Dakika
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