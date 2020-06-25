Dönmez: "2017-2019 arasında 960 milyon dolarlık bir mali tasarruf sağladık" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans ile Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)

"Kovid-19 salgını, dünyaya şunu bir kere daha gösterdi ki, artık daha güçlünün ya da daha çok üretenin değil daha bilinçli olanların ayakta kalacağı bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Bu nedenle kaynakları daha akılcı ve pratik kullanmak zorundayız"

"Enerji verimliliği moda ya da trend bir kavram ya da uygulama değil, süreklilik arzeden bir eylem biçimidir. Bu nedenle enerji verimliliğini hayatımızın her alanına sirayet eden bir hareket tarzı, bir iş yapış kültürü haline getirmek mecburiyetindeyiz"

"Enerji zengini bir ülke değiliz. Bugün yerli ve yenilenebilir enerjide her bir puanlık artış yaklaşık 100 milyon dolarlık enerji ithalatına engel oluyor"

"2017-2019 arasında Ulusal Enerji Verimliliği eylem planı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle 960 milyon dolarlık bir mali tasarruf sağladık"