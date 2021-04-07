Dönmez: "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yaptık ve toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık."

Dönmez: "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yaptık ve toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık.

Dönmez: "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yaptık ve toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık."

Yatırım, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Dönmez: '2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yaptık ve toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık.' - Son Dakika Ekonomi

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