Dönmez: "ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Plaket takdimleri
Yöresel kilim takdimi
Açılış öncesi dua edilmesi
Bakanlar ve beraberindekilerin açılış butonlarına basmaları
Temel atma töreninin gerçekleştirilmesi
KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA
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