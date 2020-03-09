Dönmez: "Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dönmez: 'Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var' - Son Dakika

Dönmez: "Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu sonrası soruları cevapladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu sonrası soruları cevapladı.

Dönmez: Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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