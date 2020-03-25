Son Dakika › Ekonomi › Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz - Son Dakika Ekonomi
Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz
13 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:27
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak