Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz - Son Dakika Ekonomi

Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz

13 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.

Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz." dedi.

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:27 

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