Dönmez: "Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği öncülüğünde kömür sektörüne yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısına video konferans yoluyla katıldı. (1)

"Mevcut rehabilitasyon projelerimizin dışında bakanlığımız ve enerji STKlarımızla birlikte yürüttüğümüz "Bir enerji bir nefes" projesiyle 2.7 milyon'dan fazla fidan dikimi için Orman Genel Müdürlüğümüzle protokol yaptık. 2020 yılında 460 bin yeni fidanı daha toprakla buluşturacağız"

"Çevreci bir madencilik prensibiyle madenlerimizden de doğadan da vazgeçmeyeceğiz"

"Ülkemizde bugün 85'i yeraltı işletmesi, 250'si açık işletme, 60 adedi de hem açık hem yeraltı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatı mevcut"

"Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. 1000 megavat kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda bu santrali yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak"